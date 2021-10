Uomini e Donne, si è sposata la prima tronista: Costantino la umiliò pubblicamente (Di venerdì 8 ottobre 2021) A vent’anni dal suo trono a Uomini e Donne – il primo della storia – l’ex tronista Lucia Pavan si è sposata. Lui si chiama Sasha Avolio. La coppia sta insieme da ben dieci anni e ha una figlia, Isabella, nata nel 2014. Lucia è rimasta nella storia del programma non solo per il suo percorso inedito, visto che era la prima volta che una donna veniva corteggiata da così tanti Uomini, ma anche per il “no” di Costantino Vitagliano. Cambio di programmazione per Uomini e Donne: il comunicato Sui social esplode il malcontento in seguito alla decisione della rete di stravolgere la programmazione settimanale Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 8 ottobre 2021) A vent’anni dal suo trono a– il primo della storia – l’exLucia Pavan si è. Lui si chiama Sasha Avolio. La coppia sta insieme da ben dieci anni e ha una figlia, Isabella, nata nel 2014. Lucia è rimasta nella storia del programma non solo per il suo percorso inedito, visto che era lavolta che una donna veniva corteggiata da così tanti, ma anche per il “no” diVitagliano. Cambio di programmazione per: il comunicato Sui social esplode il malcontento in seguito alla decisione della rete di stravolgere la programmazione settimanalee ...

