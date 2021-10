Roma, Michetti: "Ho carte in regola per vincere" (Di venerdì 8 ottobre 2021) La dichiarazione del candidato sindaco. ''Incontro ogni giorno diversi elettori della Raggi che al primo turno hanno scelto di votare per me. Leggo analisi e previsioni molto lontane dalla realtà. A livello personale e di coalizione abbiamo tutte le carte in regola per vincere. Lo dichiara, in un' intervista al quotidiano 'Il Giornale', il ... Leggi su primapaginanews (Di venerdì 8 ottobre 2021) La dichiarazione del candidato sindaco. ''Incontro ogni giorno diversi elettori della Raggi che al primo turno hanno scelto di votare per me. Leggo analisi e previsioni molto lontane dalla realtà. A livello personale e di coalizione abbiamo tutte leinper. Lo dichiara, in un' intervista al quotidiano 'Il Giornale', il ...

Advertising

CarloCalenda : Aggiungo che non ho mai usato contro Michetti il termine neofascista e anzi, ieri ho detto che non lo considero tal… - repubblica : Corsa al Campidoglio, Michetti: 'Querelo Lilli Gruber' - Adnkronos : #Michetti contro #Gruber: “Vergognosa, falsità su di me”. - Michele02828265 : RT @Michele02828265: segue #BALLOTTAGGIOROMA Non si assista agli incontri sterili con caffè e crostata dei leader o del sottobosco politico… - Bob6Rock : RT @ilmessaggeroit: Ballottaggio Roma, Raggi dopo l'incontro con Michetti: «Nessuna indicazione di voto, elettori non sono mandrie» https:/… -