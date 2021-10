Nobel per la Pace 2021, premio ai giornalisti anti-autoritarismo Maria Ressa e Dmitry Muratov. La reporter e le inchieste sulle Filippine. Lui è l’ex direttore di Anna Politkovskaja: “L’avrei dato ad Alexei Navalny” (Di venerdì 8 ottobre 2021) I giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov sono i vincitori del Nobel per la Pace 2021. L’annuncio è stato dato in diretta presso l’Istituto Nobel norvegese a Oslo. Il Comitato norvegese per il Nobel ha deciso di assegnare il riconoscimento ai due professionisti dell’informazione “per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è precondizione per la democrazia e per una Pace duratura”. Ricevono il premio per la Pace, si legge nel comunicato che accompagna l’annuncio, “per la loro coraggiosa lotta” per garantire la libertà di espressione rispettivamente “nelle Filippine e in Russia” e allo stesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Isono i vincitori delper la. L’annuncio è statoin diretta presso l’Istitutonorvegese a Oslo. Il Comitato norvegese per ilha deciso di assegnare il riconoscimento ai due professionisti dell’informazione “per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è precondizione per la democrazia e per unaduratura”. Ricevono ilper la, si legge nel comunicato che accompagna l’annuncio, “per la loro coraggiosa lotta” per garre la libertà di espressione rispettivamente “nellee in Russia” e allo stesso ...

