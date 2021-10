La Polonia non riconoscerà più la supremazia delle leggi dell’Ue, il commento di Cottarelli (Di venerdì 8 ottobre 2021) MILANO – “La Polonia non riconoscerà più la supremazia delle leggi dell’Ue. Però i soldi del resto dell’Europa se li sono presi, tanti, e continuano a prenderli. Troppo comodo”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo Cottarelli (foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 8 ottobre 2021) MILANO – “Lanonpiù la. Però i soldi del resto dell’Europa se li sono presi, tanti, e continuano a prenderli. Troppo comodo”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.

