Il gruppo Florence | controllato anche da Italmobiliare | rileva la maglieria Metaphor

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il, polo italiano della produzione di abbigliamento di lussoda, da Vam Investments, e dal Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr, tramite il fondo FICC), ha acquisito, azienda del distretto tessile carpigiano dichiarata fallita dal Tribunale di Modena ad agosto 2021. L’obiettivo dell’investimento è “salvaguardare il know-how dell’azienda che producedi alta gamma per i principali brand internazionali del lusso contando sull’expertise di oltre 40 dipendenti altamente qualificati e 40 macchine di tessitura di ultima generazione”. A svolgere un “ruolo fondamentale” per il salvataggio disono stati proprio i suoi dipendenti i quali, “consapevoli dell’importante know-how dell’azienda, del suo valore ...

In questa edizione: - F1, Gp del Made in Italy a Imola fino al 2025. - Dalla Regione 48 milioni di ristori alla imprese danneggiate dalla pandemia. -acquista Metaphor di Carpi. - Ferretti group, primi nove mesi da 'film'. - Aeroporto Marconi, il traffico riprende quota Affari quotidiani notizie economiche...- con l'asta indetta dal Tribunale di Modena per 700mila euro - l'azienda fallita di Carpi che possiede un patrimonio di 41 dipendenti qualificati e 40 macchine hi - tech di tessitura...L'attività dell'azienda è ripresa alle ore 14 di mercoledì 6 ottobre, proprio mentre a Bologna veniva ratificato l'accordo.