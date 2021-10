"Gis da sempre in crescita" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il direttore di Mediapoint & Exhibitions Srl, Fabio Potestà, si è mostrato ottimista sull'andamento crescente della kermesse Gis, giunta ormai alla sua ottava edizione. Sono oltre 400 gli espositori ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il direttore di Mediapoint & Exhibitions Srl, Fabio Potestà, si è mostrato ottimista sull'andamento crescente della kermesse Gis, giunta ormai alla sua ottava edizione. Sono oltre 400 gli espositori ...

Advertising

saverio13115722 : @Gis_Gilbert In Italia i diritti si pacheranno sempre perché siamesi il paese dei balocchi che fa ingrassare i furbi e deprime gli onesti - terry77dgl : @GIS_sport @LaraMarinelli_7 @dazngroup @WestHam @UCFB_EE_Wembley @ucfb Congratulations, Lara!E mi raccomando, Forza Napoli sempre! - turi29834548 : @Gis_Gilbert Mai nessuno di tutti questi mostri e’ stato sospeso a divinis o scomunicato . Sempre trasferiti in alt… - ranocchisw : Con GIS HRM gestisci le #RisorseUmane in maniera semplice e immediata, risparmiando tempo e avendo sempre tutto sot… - Gis_Gilbert : @WorksInItalian Tutto è bene quel che finisce bene e se ho imparato qualcosa da questi giorni è... Sempre collegare… -