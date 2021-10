Coca Cola con Marevivo insieme per uno speciale “Blue Day”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Lo stabilimentoHBC Italia di Marcianise ferma la produzione per coinvolgere in prima persona 100 dipendenti in una giornata di sensibilizzazione sulla cura dell’ambiente e la pulizia delle spiagge. Marcianise, 08 ottobre 2021 – Si è tenuto oggi unoDay”, la giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla cura dell’ambiente e sull’importanza della conservazione dell’ecosistema marino,

Per la prima volta, lo stabilimentoHBC Italia di Marcianise ha fermato la produzione per un giorno per permettere a 100 dipendenti di partecipare, su base volontaria durante l'orario di ...Tra i protagonisti del Dow Jones , Chevron (+2,19%), American Express (+0,77%), Travelers Company (+0,72%) e(+0,63%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Home Depot , che ...Per un giorno hanno dismesso gli abiti da lavoro e si sono trasformati in sentinelle dell'ambiente, pulendo le spiagge dai rifiuti: sono i 220 dipendenti dello stabilimento di Coca-Cola HBC Italia a M ...Si è tenuto oggi uno speciale “Blue Day”, la giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla cura dell’ambiente e sull’importanza della ...