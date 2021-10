Bloodborne: il producer Masaaki Yamagiwa entra a far parte di Team Ninja (Di venerdì 8 ottobre 2021) Team Ninja ha confermato di aver accolto una "nuova recluta" per il suo studio, ovvero Masaaki Yamagiwa, il producer dietro l'acclamato Bloodborne per PS4. Oltre al suo lavoro su Bloodborne, Yamagiwa-san ha lavorato anche su Deracine e Tokyo Jungle, prima di lasciare SIE Japan Studio nel febbraio 2021. È stato tra i tanti che hanno lasciato il Team giapponese di Sony all'inizio dell'anno, prima della decisione dell'azienda di chiudere efficacemente il gruppo, con solo il Team Asobi presente. La nuova posizione di Yamagiwa nel Team Ninja è stata resa pubblica attraverso l'account Twitter di Shuehi Yoshida: il post presenta una foto in cui è presente Yoshida stesso ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 ottobre 2021)ha confermato di aver accolto una "nuova recluta" per il suo studio, ovvero, ildietro l'acclamatoper PS4. Oltre al suo lavoro su-san ha lavorato anche su Deracine e Tokyo Jungle, prima di lasciare SIE Japan Studio nel febbraio 2021. È stato tra i tanti che hanno lasciato ilgiapponese di Sony all'inizio dell'anno, prima della decisione dell'azienda di chiudere efficacemente il gruppo, con solo ilAsobi presente. La nuova posizione dinelè stata resa pubblica attraverso l'account Twitter di Shuehi Yoshida: il post presenta una foto in cui è presente Yoshida stesso ...

