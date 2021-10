Bimbo rapito a Padova | la mamma dopo il ritrovamento | Anche lui mi sta aspettando

(Di venerdì 8 ottobre 2021) commenta 'David mi sta'. Sono le prime parole di Alexandra Moranu, la madre del bambino di cinque annidal padre Bogdan Hristache ae ritrovato nelle ultime in Romania. ...

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo rapito

Leggi Anche Padova, ildal padre potrebbe essere già all'estero - La madre: 'Me lo ha strappato dalle braccia, ho paura' Leggi Anche Padova,dal padre - l'appello della ...Alexandra, mammadal padre "Porta David a casa"/ "Donna mi controllava?" Le telecamere del programma di Rai3 si sono recate nella cittadina pugliese al fine di capire meglio qual è l'...“Anche David mi sta aspettando”. Sono le prime parole di Alexandra Moranu, la mamma del bimbo di 5 anni rapito dal padre Bogdan Hristache a Padova e ritrovato nelle ultime in Romania. Bimbo rapito a P ..."Anche David mi sta aspettando". Sono le prime parole di Alexandra Moranu, la madre del bambino di cinque anni rapito dal padre Bogdan Hristache a Padova e ritrovato nelle ultime in Romania. A "Pomeri ...