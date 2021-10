Settimana nazionale dislessia: “In 2 milioni soffrono di disturbi specifici apprendimento. Sensibilizzazione solo negli ultimi anni” (Di giovedì 7 ottobre 2021) In Italia si stima che siano oltre 2 milioni le persone con disturbi specifici dell’apprendimento: sono bambini ma anche adulti magari non in possesso di una certificazione diagnostica. A loro è dedicata la sesta edizione della Settimana nazionale della dislessia organizzata dall’Aid, Associazione italiana dislessia. “Nel nostro Paese – spiegano gli organizzatori – non esistono attualmente dati ufficiali sul numero totale di persone con Dsa, anche perché questi disturbi sono diagnosticati in maniera diffusa da meno di trent’anni”. Le statistiche ufficiali a cui Aid fa riferimento sono quelle fornite dal ministero dell’Istruzione, che annualmente pubblica un report sugli studenti con Dsa nella scuola italiana. In base ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) In Italia si stima che siano oltre 2le persone condell’: sono bambini ma anche adulti magari non in possesso di una certificazione diagnostica. A loro è dedicata la sesta edizione delladellaorganizzata dall’Aid, Associazione italiana. “Nel nostro Paese – spiegano gli organizzatori – non esistono attualmente dati ufficiali sul numero totale di persone con Dsa, anche perché questisono diagnosticati in maniera diffusa da meno di trent’”. Le statistiche ufficiali a cui Aid fa riferimento sono quelle fornite dal ministero dell’Istruzione, che annualmente pubblica un report sugli studenti con Dsa nella scuola italiana. In base ...

