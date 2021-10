Serie A, l’Assemblea di Lega: linea dura sul razzismo, le novità sul cambio di format e DAZN (Di giovedì 7 ottobre 2021) l’Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi a Lissone presso il nuovo International Broadcast Centre della Lega Serie A, con i rappresentanti delle Società (tutte presenti tranne la Salernitana) che hanno visitato e apprezzato la struttura prima di prendere parte al meeting. In avvio di riunione sono stati mostrati ai Club gli sviluppi della campagna contro il razzismo “Keep Racism Out”, promossa dalla Lega Serie A durante la scorsa stagione con la collaborazione di tutte le Società e dell’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e confermata anche per quest’anno. Il 13 ottobre, in occasione della periodica Commissione CSR, i Club adotteranno nuove misure condivise per affrontare manifestazioni di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 7 ottobre 2021)dellaA si è svolta oggi a Lissone presso il nuovo International Broadcast Centre dellaA, con i rappresentanti delle Società (tutte presenti tranne la Salernitana) che hanno visitato e apprezzato la struttura prima di prendere parte al meeting. In avvio di riunione sono stati mostrati ai Club gli sviluppi della campagna contro il“Keep Racism Out”, promossa dallante la scorsa stagione con la collaborazione di tutte le Società e dell’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e confermata anche per quest’anno. Il 13 ottobre, in occasione della periodica Commissione CSR, i Club adotteranno nuove misure condivise per affrontare manifestazioni di ...

Advertising

CalcioWeb : Si è svolta l'assemblea di Lega in #SereA: tutti gli argomenti del giorno - Angelo_cobalto : RT @CalcioFinanza: Serie A, al via l’assemblea di Lega: c’è anche Lotito - napolista : La Lega Serie A pensa di vietare l’accesso a tutti gli stadi ai responsabili di atti di razzismo In Assemblea si è… - Dalla_SerieA : NOTA STAMPA ASSEMBLEA DI LEGA SERIE A - - ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: Serie A, al via l’assemblea di Lega: c’è anche Lotito -