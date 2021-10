Per Draghi la Nato è sempre meno interessata all'Europa (Di giovedì 7 ottobre 2021) AGI - La Nato sembra “sempre meno interessata” all'Europa e alle sue zone di interesse. Per questo l'Unione europea deve accelerare su una difesa e una politica estera e di sicurezza comune. Al termine del Vertice Ue-Balcani di Brdo, in Slovenia, Mario Draghi insiste sulla necessità che Bruxelles si doti di una maggiore capacità di manovra, strategica e militare, per proteggere i suoi interessi in un mondo che cambia rapidamente gli assetti geostrategici e lo scenario globale. "Il ritiro dall'Afghanistan per il modo in cui è stato deciso, comunicato ed eseguito - ha detto Draghi - il cambio di intenzioni che ha riguardato il contratto tra l'Australia e la Francia per la fornitura di alcuni sottomarini nucleari scartati per sottomarini di produzione americana, sono due ... Leggi su agi (Di giovedì 7 ottobre 2021) AGI - Lasembra “” all'e alle sue zone di interesse. Per questo l'Unione europea deve accelerare su una difesa e una politica estera e di sicurezza comune. Al termine del Vertice Ue-Balcani di Brdo, in Slovenia, Marioinsiste sulla necessità che Bruxelles si doti di una maggiore capacità di manovra, strategica e militare, per proteggere i suoi interessi in un mondo che cambia rapidamente gli assetti geostrategici e lo scenario globale. "Il ritiro dall'Afghanistan per il modo in cui è stato deciso, comunicato ed eseguito - ha detto- il cambio di intenzioni che ha riguardato il contratto tra l'Australia e la Francia per la fornitura di alcuni sottomarini nucleari scartati per sottomarini di produzione americana, sono due ...

Advertising

Azione_it : Convinceremo gli elettori che si deve votare non sulla base della guerra ideologica continua tra destra e sinistra.… - davidefaraone : Draghi ha detto che le tasse non le aumenta. Punto. Ergersi a paladini contro l’aumento delle tasse equivale ad inv… - ladyonorato : Eh sì, la Cina ha un governo che controlla e determina le proprie politiche monetarie ed economiche. Noi invece sia… - alexdpl76 : RT @ValerioMalvezzi: Cari amici della Lega, ma davvero vi stupite oggi che Draghi, facendo il compito per cui lo hanno messo lì, voglia dis… - MaurizioTorchi2 : RT @MinistroEconom1: Nuovo outfit per Mario Draghi: coi primi freddi indosserà un loden grigio. -

Ultime Notizie dalla rete : Per Draghi Per Draghi la Nato è sempre meno interessata all'Europa 'Il ritiro dall'Afghanistan per il modo in cui è stato deciso, comunicato ed eseguito - ha detto Draghi - il cambio di intenzioni che ha riguardato il contratto tra l'Australia e la Francia per la ...

Manfredi, appello a Draghi NAPOLI. "Il debito di Napoli è una zavorra pesantissima. Stiamo ragionando con il Governo per capire quali sono i meccanismi migliori da utilizzare. Ovviamente dobbiamo fare una ricognizione molto attenta della situazione che si è accumulata nel tempo e dev'essere ben definita, e poi ...

I motivi per cui si rischia un Mario Draghi premier forever L'Espresso Autonomia strategica europea, Draghi e Macron premono La preoccupazione per l’impennata dei costi dell’energia ha introdotto un nuovo ostacolo nella già difficile strada per mettere a punto una “bussola” strategica europea, vista la dipendenza di alcuni ...

Covid, atteso in Cdm il decreto sulla capienza: protestano le discoteche Manca ancora l'accordo nella maggioranza. A Rieti la prima somministrazione contemporanea del vaccino antinfluenzale e della terza dose anti-Covid ...

'Il ritiro dall'Afghanistanil modo in cui è stato deciso, comunicato ed eseguito - ha detto- il cambio di intenzioni che ha riguardato il contratto tra l'Australia e la Franciala ...NAPOLI. "Il debito di Napoli è una zavorra pesantissima. Stiamo ragionando con il Governocapire quali sono i meccanismi migliori da utilizzare. Ovviamente dobbiamo fare una ricognizione molto attenta della situazione che si è accumulata nel tempo e dev'essere ben definita, e poi ...La preoccupazione per l’impennata dei costi dell’energia ha introdotto un nuovo ostacolo nella già difficile strada per mettere a punto una “bussola” strategica europea, vista la dipendenza di alcuni ...Manca ancora l'accordo nella maggioranza. A Rieti la prima somministrazione contemporanea del vaccino antinfluenzale e della terza dose anti-Covid ...