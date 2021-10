MPS perfeziona accordo con Fondazione Monte Paschi

(Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) –deidi Siena (FMPS) e Bancadeidi Siena hannoto l’– già precedentemente comunicato nelle sue linee essenziali – per la definizione di tutte le controversie insorte fra le parti. Per effetto dell’– spiega una nota – FMPS otterrà, tra l’altro, il pagamento di 150 milioni di euro e impegni sulla valorizzazione del patrimonio artistico della Banca e sulla destinazione dell’immobile di Rocca Salimbeni, su cui insisterà una prelazione a favore di FMPS.

