La legge sull'aborto in Texas è stata sospesa

È la più restrittiva degli Stati Uniti: un giudice federale ne ha bloccato l'applicazione finché non si deciderà sulla sua costituzionalità

