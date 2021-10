Gotham Knights in una nuova immagine teaser ' Bruce Wayne è morto'

(Di giovedì 7 ottobre 2021) L'account Twitter ufficiale diha condiviso unache stuzzica i fan sul gioco in arrivo, mostrando un'edizione dellaGazette che proclama "" e che Villaè crollata, in quello che è stato definito uno "strano incidente". Lungo l'del giornale c'è un altro titolo che afferma: "L'indagine continua; il crollo di Villaè considerata come un tragico incidente". Ci sono alcuni altri segreti nascosti all'interno della foto, come l'precedentemente rivelata del Pamela's Cafe, che molti credono sia un riferimento a Poison Ivy, e anche un annuncio che si cerca un barista al nascondiglio del Pinguino, l'Iceberg ...

Ultime Notizie dalla rete : Gotham Knights

Tra gli altri prodotti DC che verranno mostrati durante l'evento online troviamo Black Adam con Dwayne Johnson,e Suicide Squad: Kill the Justice League , tutti presenti nel nuovo ...... in programma per il 16 ottobre, per cui sono attese novità sui film DC in uscita, sui fumetti e, naturalmente, su videogiochi come Suicide Squad: Kill the Justice League e. Nelle ...DC ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale per l'attesissimo evento virtuale del DC FanDome, in programma sabato 16 ottobre 2021.In vista del DC FanDome, WB Games Montreal condivide una nuova immagine teaser di Gotham Knights incentrata sulla morte di Bruce Wayne ...