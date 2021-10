Discoteche, oggi in Cdm il Decreto sulle riaperture. Salvini: «È presa in giro» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il provvedimento sulle capienze divide ancora di più la maggioranza. Intanto arrivano proposte su impianti di risalita e quarantene a scuola Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il provvedimentocapienze divide ancora di più la maggioranza. Intanto arrivano proposte su impianti di risalita e quarantene a scuola

Advertising

fattoquotidiano : Oggi il chiarimento tra il premier e Salvini. Ma già si profila lo scontro sulla riapertura delle discoteche [di… - borghi_claudio : @LucaAgostini20 @WRicciardi @Ariachetira Basta chiedere ma guardi che informarsi da soli non è difficile. Oggi conf… - antonie85321896 : RT @Tg3web: Oggi al Consiglio dei Ministri il decreto per le riaperture: al 75 per cento per stadi ed eventi sportivi all'aperto, all'80 pe… - mayafoxqua_m : RT @sole24ore: L’impatto della #crisi energetica sull’industria, i lavori del #futuro dalla #logistica ai #semiconduttori e la riapertura (… - infoitinterno : Speranza: 'Discoteche al 35%? Prima il diritto alla salute'. Oggi la decisione sulle nuove regole -