Coca-Cola lancia uno spot tutto sui videogiochi ed è valanga di dislike

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il gigante delle bevande analcolicheha pubblicato unoincentrato suie l'accoglienza online non è stata per nulla positiva, vedendo il rapporto "like/" su YouTube. Al momento, il video ha 10.072 non mi piace e solo 935 mi piace. Il filmato fa parte di una nuova serie chiamata "Real Magic" che racconta la storia di un giocatore nella vita reale e del suo avatar in un gioco immaginario che assomiglia a Warcraft. Leggi altro...

Su YouTube la nuova pubblicità di Coca-Cola ispirata al mondo dei videogiochi competitivi non ha ottenuto il successo sperato.