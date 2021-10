Bruno Barbieri fa e-learning di cucina. Su una piattaforma nuova, la sua (Di giovedì 7 ottobre 2021) Prima o poi, bisognerà dare un definitivo riconoscimento alla qualità del contenuto, anche se questo viene proposto online, in uno spazio – come quello del web – che siamo troppo abituati a considerare gratuito. Se il tuo nome è Bruno Barbieri, la ricerca della qualità è una sorta di stile di vita, di modo di lavorare, di segreto del successo. Ecco perché il web, così com’è, allo chef inizia ad andare stretto. È su questa idea, in fondo, che si basa il concetto di Barbieri+, la piattaforma di e-learning lanciata dallo chef e da Realize Networks che ospiterà oltre cento contenuti di qualità, a disposizione degli abbonati che vorranno prendere lezioni online direttamente da lui. È il concetto di didattica a distanza, ma applicato secondo un principio più moderno e verticale. Lezioni di tecnica di base, ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Prima o poi, bisognerà dare un definitivo riconoscimento alla qualità del contenuto, anche se questo viene proposto online, in uno spazio – come quello del web – che siamo troppo abituati a considerare gratuito. Se il tuo nome è, la ricerca della qualità è una sorta di stile di vita, di modo di lavorare, di segreto del successo. Ecco perché il web, così com’è, allo chef inizia ad andare stretto. È su questa idea, in fondo, che si basa il concetto di+, ladi e-lanciata dallo chef e da Realize Networks che ospiterà oltre cento contenuti di qualità, a disposizione degli abbonati che vorranno prendere lezioni online direttamente da lui. È il concetto di didattica a distanza, ma applicato secondo un principio più moderno e verticale. Lezioni di tecnica di base, ...

Advertising

afoolwhodreams_ : Ma in che senso Bruno Barbieri ha creato Barbieri+ ma sarebbe tipo Disney+ ma è solo Bruno Barbieri fatemi capire? - xwickedsaints : ma è bruno barbieri - flamb4be : il modo in cui avevo letto bruno barbieri e pensavo fosse lo chef ?? - _abyssofthedeep : io che mando candidature solo a hotel di massimo tre stelle perché ho paura che venga Bruno Barbieri a giudicarmi. RIDO - cinismoepesto : bruno barbieri orso a noi dell'opinione di chi non ha un utero e parla di cosa dovremmo fare con il nostro purtropp… -