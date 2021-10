Ballando con le stelle, Milly svela un dietro le quinte inedito | Il video impazza (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ballando con le stelle. L’appuntamento con il dancing show più atteso dell’anno si avvicina a grandi falcate. La padrona di casa, Milly Carlucci, ha ormai fatto quadrare il cerchio, tutte le pedine sono al posto giusto. E che pedine. Forse mai, come nella stagione che sta per iniziare, il lotto dei concorrenti è di così alto livello. Ma la conduttrice vuole scoprire come procedono gli allenamenti dei protagonisti della gara e regala un dietro le quinte inedito. Chi sono i protagonisti? Ballando-con-le-stelle-AltranotiziaLa data di sabato 19 ottobre avanza, ormai la si scorge all’orizzonte. Ballando con le stelle tra poco inizierà a scaldare i motori e poi via verso un’altra stagione vincente. L’edizione di quest’anno ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 7 ottobre 2021)con le. L’appuntamento con il dancing show più atteso dell’anno si avvicina a grandi falcate. La padrona di casa,Carlucci, ha ormai fatto quadrare il cerchio, tutte le pedine sono al posto giusto. E che pedine. Forse mai, come nella stagione che sta per iniziare, il lotto dei concorrenti è di così alto livello. Ma la conduttrice vuole scoprire come procedono gli allenamenti dei protagonisti della gara e regala unle. Chi sono i protagonisti?-con-le--AltranotiziaLa data di sabato 19 ottobre avanza, ormai la si scorge all’orizzonte.con letra poco inizierà a scaldare i motori e poi via verso un’altra stagione vincente. L’edizione di quest’anno ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: BALLANDO CON LE STELLE: MILLY CARLUCCI PUNTA I PIEDI. LA CONFERENZA STAMPA SI FA, PUNTO! - Luna49351435 : @Gianni65365867 sai che sudate ballando con le maschere?! preferirei non andarci - FedeRpt83 : RT @fraversion: e dopo questo ingresso cult, Lilli Gruber pronta per diventare “ballerina per una notte” a Ballando con le stelle. #OggiEU… - masiscem : raimondo non ha davvero litigato con la peparini perché dario quando stava ballando guardava x terra - invoItino : mi presento come ballerina e inizio a correre per tutto lo studio così la pepa mi prende sulla fiducia oppure facci… -