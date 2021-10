Su Fisco e Discoteche volano gli stracci tra Draghi e Salvini. “La capienza al 35%? È una presa in giro. La casa degli italiani non si tocca e non si tassa. Oggi e domani dalla Lega un secco No” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Discoteche riaperte col green pass, ma solo col 35% di capienza? presa in giro senza senso scientifico, sanitario, sociale ed economico, con questi numeri rischiano di fallire 3.000 aziende e di rimanere a casa 200.000 lavoratori”. È quanto scrive sui social il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo le tensioni di ieri sul via libera di Palazzo Chigi alla deLega fiscale (leggi l’articolo). “Riforma del catasto – ha aggiunto il segretario del Carroccio -, aumenti di IMU e tasse sulla casa? Oggi e domani, dalla Lega un secco NO. La casa degli italiani non si tocca e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “riaperte col green pass, ma solo coldiinsenza senso scientifico, sanitario, sociale ed economico, con questi numeri rischiano di fallire 3.000 aziende e di rimanere a200.000 lavoratori”. È quanto scrive sui social il leader della, Matteo, dopo le tensioni di ieri sul via libera di Palazzo Chigi alla defiscale (leggi l’articolo). “Riforma del catasto – ha aggiunto il segretario del Carroccio -, aumenti di IMU e tasse sullaunNO. Lanon sie ...

