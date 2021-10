Lectura Dantis Metelliana con la professoressa Galli?Stampino

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Proseguendo un percorso iniziato quarantotto anni fa dai fondatori della, il Molto Rev.do Padre Attilio Mellone o.f.m., il Prof. Fernando Salsano e l’Ispettore della Pubblica Istruzione Agnello Baldi, anche quest’anno, in coincidenza con le celebrazioni per i 700 anni della morte del Sommo Poeta, si svolgerà la tradizionale e mai interrotta serie di letture dantesche, presso il Comune di Cava de’ Tirreni. L’appuntamento, come di consueto, si terrà il martedì 12 ottobre alle ore 18, con la lettura del XXII canto dell’Inferno, interverrà la Prof.ssa Maria Galli Stampino, dell’Università di Miami; a seguire il prof. Davide Canfora, dell’Università di Bari, con la lettura del XXIII canto dell’Inferno (19 ottobre); il Prof. Simon Gilson, dell’Università di Oxford, sul tema “Dante e il Rinascimento” (26 ottobre); il ...