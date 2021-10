Ladri a Pompei, rubato un chiusino di marmo: in corso analisi della videosorveglianza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Tornano i furti negli scavi di Pompei dove il personale del Parco Archeologico ha constatato che ignoti, tra il 30 settembre e il 4 ottobre, hanno rubato un chiusino in marmo di forma circolare e del diametro di 20 centimetri che si trovava all’interno della Domus di Sirico nella Regio VII (insula 1, civico 25, ambiente 24). Vedius Siricus era probabilmente un commerciante e politico della Pompei romana degli anni vicini all’eruzione del 79 dopo Cristo e riceveva nella sua lussuosa casa i suoi sostenitori accogliendoli con la beneaugurante iscrizione ”Salve lucru” (Benvenuto guadagno!) che si poteva leggere sul pavimento dell’ingresso. Da questa domus, attualmente in restauro, è sparita la copertura di un ”chiusino” ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Tornano i furti negli scavi didove il personale del Parco Archeologico ha constatato che ignoti, tra il 30 settembre e il 4 ottobre, hannounindi forma circolare e del diametro di 20 centimetri che si trovava all’internoDomus di Sirico nella Regio VII (insula 1, civico 25, ambiente 24). Vedius Siricus era probabilmente un commerciante e politicoromana degli anni vicini all’eruzione del 79 dopo Cristo e riceveva nella sua lussuosa casa i suoi sostenitori accogliendoli con la beneaugurante iscrizione ”Salve lucru” (Benvenuto guadagno!) che si poteva leggere sul pavimento dell’ingresso. Da questa domus, attualmente in restauro, è sparita la copertura di un ”” ...

Advertising

anteprima24 : ** Ladri a #Pompei, rubato un chiusino di marmo: in corso analisi della videosorveglianza **… - Il_Cima : Pur di rubare qualcosa a Pompei si portano via anche un chiusino in marmo. Ladri da cloaca...… -