Italia | Mancini | «Spagna una delle migliori Vi spiego la scelta di Bernardeschi»

Roberto Mancini ha parlato a pochi minuti dall'inizio della semifinale di Nations League tra Italia e Spagna: le sue parole Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti prima della semifinale di Nations League contro la Spagna. «Sensazioni buone, come sempre prima di una partita importante come questa. Bernardeschi? Abbiamo già giocato così, abbiamo sempre fatto bene e non diamo punti di riferimento così. Spagna? Momento diverso, lì venivamo da cinque partite faticose. La Spagna gioca bene, tecnicamente è una delle migliori. Spero sia una bellissima partita, poi spero vincerà chi se lo merita».

