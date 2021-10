Italia, Mancini: «Gara condizionata da episodi. Dispiace per i fischi a Donnarumma» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato dopo la sconfitta in semifinale di Nations League con la Spagna Ai microfoni di Rai Sport, Roberto Mancini ha parlato dopo la sconfitta per 2-1 dell’Italia con la Spagna: «Le partite sono così, certi episodi le condizionano. Il primo tempo poteva finire tranquillamente 1-1, poi loro sono bravi a giocare e a tenere palla. Non ho visto l’espulsione di Bonucci ma non cambia nulla, Leo non doveva farsi ammonire per proteste. Nella ripresa siamo stati bravissimi a segnare e non prendere gol, i miei complimenti ai ragazzi per quanto fatto. I cambi? La freschezza di chi è entrato ci ha aiutati. fischi per Donnarumma? Mi sono dispiaciuti. Chance ai giovani? Anche noi ne avremmo potuto schierare qualcuno in più. Ma la nostra è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il ct dell’Robertoha parlato dopo la sconfitta in semifinale di Nations League con la Spagna Ai microfoni di Rai Sport, Robertoha parlato dopo la sconfitta per 2-1 dell’con la Spagna: «Le partite sono così, certile condizionano. Il primo tempo poteva finire tranquillamente 1-1, poi loro sono bravi a giocare e a tenere palla. Non ho visto l’espulsione di Bonucci ma non cambia nulla, Leo non doveva farsi ammonire per proteste. Nella ripresa siamo stati bravissimi a segnare e non prendere gol, i miei complimenti ai ragazzi per quanto fatto. I cambi? La freschezza di chi è entrato ci ha aiutati.per? Mi sono dispiaciuti. Chance ai giovani? Anche noi ne avremmo potuto schierare qualcuno in più. Ma la nostra è ...

