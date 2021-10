Inchiesta “Lobby Nera” Fratelli d’Italia, indagati Carlo Fidanza e Roberto Jonghi Lavarini il ‘Barone nero’ (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il terremoto innescato su Fratelli d’Italia dall’Inchiesta giornalistica “Lobby Nera” si arricchisce di una nuova pagina. Da poche ore risulterebbero indagati l’europarlamentare Carlo Fidanza e il “Barone nero” Roberto Jonghi Lavarini, con le ipotesi di finanziamento illecito e riciclaggio. La Guardia di finanza avrebbe eseguito alcune perquisizioni. Carlo Fidanza, europarlamentare di FdI, e Roberto Jonghi Lavarini detto il ‘Barone nero’, risultano indagati per le ipotesi di finanziamento illecito e riciclaggio nell’ambito dell’indagine scaturita a Milano ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il terremoto innescato sudall’giornalistica “” si arricchisce di una nuova pagina. Da poche ore risulterebberol’europarlamentaree il “Barone nero”, con le ipotesi di finanziamento illecito e riciclaggio. La Guardia di finanza avrebbe eseguito alcune perquisizioni., europarlamentare di FdI, edetto il, risultanoper le ipotesi di finanziamento illecito e riciclaggio nell’ambito dell’indagine scaturita a Milano ...

