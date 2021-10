Arrestato imprenditore nel barese per inquinamento ambientale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) in prevalenza di natura edile, presso un’area privata sita in Adelfia (BA). Nelle prime ore della mattinata odierna in Adelfia (BA), i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Bari, al termine di articolate indagini, hanno Arrestato imprenditore per inquinamento ambientale dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare per Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 6 ottobre 2021) in prevalenza di natura edile, presso un’area privata sita in Adelfia (BA). Nelle prime ore della mattinata odierna in Adelfia (BA), i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Bari, al termine di articolate indagini, hannoperdando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare per

Advertising

Telebari : Adelfia, rifiuti speciali dati alle fiamme e interrati in campagna: arrestato un imprenditore. 14 indagati - #Bari… - AGR_web : 120 tonnellate di rifiuti speciali interrati, arrestato imprenditore e sequestrata l'area Nelle prime ore ...… - GiornaleLORA : Bari, imprenditore arrestato per inquinamento ambientale Video - iltirreno : Nei terreni a fianco della sua ditta era stata allestita una piantagione, con tutti gli strumenti per essiccare la… - GrossetoNotizie : Coltivava cannabis nella sua azienda: imprenditore agricolo arrestato dai Carabinieri -