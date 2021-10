Tra Global Britain e Special relationship. BoJo alla prova della realtà (Di martedì 5 ottobre 2021) Il patto trilaterale tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia è in linea con la strategia della “Global Britain”? Sulla stampa e nei pensatoi inglesi non sono mancati gli scontri polemici sul nesso tra l’intesa appena raggiunta nel Pacifico e la Brexit. Secondo alcuni, un simile accordo si poteva raggiungere senza problemi rimanendo all’interno dell’Unione europea, per altri invece solo la Brexit ha reso possibile un passo di questo tipo. Si tratta in entrambi i casi di letture ancora troppo polarizzate sulla Brexit o sulla figura del premier Boris Johnson, letture caratterizzate da un’ottica partigiana che sarebbe utile abbandonare. Più importante osservare come effettivamente, all’interno del documento strategico stilato dal governo inglese sulla “Global Britain”, una delle principali novità fosse ... Leggi su formiche (Di martedì 5 ottobre 2021) Il patto trilaterale tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia è in linea con la strategia”? Sulla stampa e nei pensatoi inglesi non sono mancati gli scontri polemici sul nesso tra l’intesa appena raggiunta nel Pacifico e la Brexit. Secondo alcuni, un simile accordo si poteva raggiungere senza problemi rimanendo all’interno dell’Unione europea, per altri invece solo la Brexit ha reso possibile un passo di questo tipo. Si tratta in entrambi i casi di letture ancora troppo polarizzate sulla Brexit o sulla figura del premier Boris Johnson, letture caratterizzate da un’ottica partigiana che sarebbe utile abbandonare. Più importante osservare come effettivamente, all’interno del documento strategico stilato dal governo inglese sulla “”, una delle principali novità fosse ...

