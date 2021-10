Maksimovic | il legale | Vi dico quanto chiede De Laurentiis per la multa

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 5 ottobre 2021) A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma, è intervenuto Fulvio Marrucco,di Nikola, ex difensore del Napoli. L'avvocato si è espresso in merito alla vicenda dell'ammutinamento del 2019, dopo la notizia che il suo assistito, attualmente al Genoa, è stato citato in giudizio dal presidente De. Di seguitoevidenziato: "Questa è la prosecuzione della vicenda del 5 novembre. Tutti gli avvocati si sono costituiti per conto dei vari calciatori e per completare e costituire il collegio arbitrale andava nominato un presidente per ciascun collegio. Perriguardaè stato fatto ricorso per la nomina e verrà a breve costituito il collegio. Di più non posso dire. Chiedono il 25% dello stipendio ...