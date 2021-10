Ginnastica, caso Nassar: riesame per la decisione di non perseguire ex agenti Fbi (Di martedì 5 ottobre 2021) Quest’oggi il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha fatto sapere che sta rivedendo la precedente decisione di non perseguire due ex agenti dell’FBI coinvolti nei casi di abusi sessuali di Larry Nassar. Il vice procuratore generale Lisa Monaco, infatti, ha annunciato che verrà effettuata una seconda valutazione sulla presunta incapacità dell’FBI di prendere in esame in maniera celere le denunce presentate nel 2015 contro l’allenatore della ginnasta olimpica degli Stati Uniti. Nelle scorse settimane erano arrivate diverse testimonianze delle ginnaste attraverso che hanno dichiarato che le forze dell’ordine federali e i funzionari della federGinnastica statunitense sarebbero passate sopra gli abusi sessuali di Nassar su di loro e su altre centinaia di altre donne. ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) Quest’oggi il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha fatto sapere che sta rivedendo la precedentedi nondue exdell’FBI coinvolti nei casi di abusi sessuali di Larry. Il vice procuratore generale Lisa Monaco, infatti, ha annunciato che verrà effettuata una seconda valutazione sulla presunta incapacità dell’FBI di prendere in esame in maniera celere le denunce presentate nel 2015 contro l’allenatore della ginnasta olimpica degli Stati Uniti. Nelle scorse settimane erano arrivate diverse testimonianze delle ginnaste attraverso che hanno dichiarato che le forze dell’ordine federali e i funzionari della federstatunitense sarebbero passate sopra gli abusi sessuali disu di loro e su altre centinaia di altre donne. ...

