Chiellini in conferenza stampa pre-semifinale di Nations League | “Tanta Juventus in Nazionale? Semplice matematica”

Italia-Spagna, ricordi di gioia e dolore Italia-Spagna è una partita che nel corso della storia ha sempre regalato forti emozioni, non solo ai tifosi, ma anche ai protagonisti in campo. Come esempio si potrà prendere quello di Giorgio Chiellini, che contro gli iberici ha vissuto tra i momenti più belli e dolorosi della sua carriera. Dalla finale persa a Kiev, alla semifinale vinta a Wembley quest'anno, passando dall'ottavo di finale dominato dagli azzurri ad Euro2016: "La finale persa a Kiev è la partita che riporta alla memoria i peggiori ricordi, mentre i migliori provengono dalla semifinale di Luglio. Comunque ritengo che la partita dove li abbiamo dominati maggiormente è stata ad Euro2016. Uno dei giocatori spagnoli che ho sempre ammirato e l'ho detto più volte è Sergio Ramos."

