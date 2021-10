Borsa: Milano chiude in rialzo, specula su risiko banche (Di martedì 5 ottobre 2021) La Borsa di Milano chiude, la migliore in Europa, con un rialzo del suo indice guida, il Ftse Mib, dell'1,95% a 25.956 punti. Acquisti sui titoli bancari, spinti dalle speculazioni intorno al risiko ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) Ladi, la migliore in Europa, con undel suo indice guida, il Ftse Mib, dell'1,95% a 25.956 punti. Acquisti sui titoli bancari, spinti dallezioni intorno al...

