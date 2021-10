VIDEO Ligue 1, prima sconfitta per Messi&Co: gli highlights di Rennes-PSG (Di lunedì 4 ottobre 2021) Guarda gli highlights della sfida Rennes-PSG, terminata con il risultato di 2-0. Impalpabile il tridente, Donnarumma incolpevole Leggi su mediagol (Di lunedì 4 ottobre 2021) Guarda glidella sfida-PSG, terminata con il risultato di 2-0. Impalpabile il tridente, Donnarumma incolpevole

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Ligue Ligue 1, ecco chi era Bernard Tapie Commenta per primo È morto Bernard Tapie. L'imprenditore e politico francese, aveva 78 anni e lottava con un tumore dal 2017. Fu uno dei più grandi protagonisti del calcio francese

Highlights e gol Rennes - Psg 2 - 0, Ligue 1 2021/2022 (VIDEO) ... match valevole per la nona giornata di Ligue 1 2021/2022 , in cui i padroni di casa si sono ... Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita. LA NOTIZIA GOL LABORDE GOL TAIT

VIDEO - Highlights e gol Rennes-Psg 2-0, Ligue 1 2021/2022 Sportface.it L’ex Cengiz Under ‘perde la testa’: calcio in faccia all’avversario e cartellino rosso [VIDEO] Giornata da dimenticare per il Marsiglia e per il calciatore ex Roma Cengiz Under. E’ andata in scena la giornata di Ligue 1, la stagione entra sempre più nel vivo e le ultime partite sono state veram ...

Calcio in faccia all’avversario: rosso per l’ex Roma Under (VIDEO) L’attaccante turco espulso nel finale di Lilla-Marsiglia Nel finale di Lilla-Marsiglia, big match di Ligue 1, l’ex Roma Cengiz Under è stato espulso per un calcio in faccia rifilato a Gudmunsson. La g ...

