Eduardo Scarpetta: «Nessuno in famiglia voleva facessi l’attore, mio padre mi sognava calciatore» (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sul Corriere della Sera una lunga intervista a Eduardo Scarpetta. Discendente di Eduardo, è figlio di Mario Scarpetta e Maria Basile. Ha debuttato con i genitori a teatro quando aveva 9 anni. Nel 2018 è stato nel cast di Capri Revolution di Mario Martone. Ha recitato nella fiction L’amica geniale. E’ nel cast del film di Martone “Qui rido io”. Racconta che, pur provenendo da una famiglia di artisti, Nessuno, in casa, avrebbe voluto che diventasse attore. «In casa tutti mi dicevano fai qualcos’altro, non fare questo mestiere. Ma nonostante mio nonno Eduardo facesse il farmacista, quindi aveva scelto davvero un altro mestiere per interrompere la catena, papà e mamma erano attori. Da quando sono nato, mi hanno sempre portato con loro in tournée, forse perché… (scherza) ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sul Corriere della Sera una lunga intervista a. Discendente di, è figlio di Marioe Maria Basile. Ha debuttato con i genitori a teatro quando aveva 9 anni. Nel 2018 è stato nel cast di Capri Revolution di Mario Martone. Ha recitato nella fiction L’amica geniale. E’ nel cast del film di Martone “Qui rido io”. Racconta che, pur provenendo da unadi artisti,, in casa, avrebbe voluto che diventasse attore. «In casa tutti mi dicevano fai qualcos’altro, non fare questo mestiere. Ma nonostante mio nonnofacesse il farmacista, quindi aveva scelto davvero un altro mestiere per interrompere la catena, papà e mamma erano attori. Da quando sono nato, mi hanno sempre portato con loro in tournée, forse perché… (scherza) ...

