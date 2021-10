Amministrative: Picierno (Pd), 'vittoria ampia per candidati centrosinistra' (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott (Adnkronos) - "Le proiezioni indicano una vittoria ampia per i candidati del centrosinistra. Bologna segna un trionfo addirittura al primo turno, come anche a Napoli dove si raggiunge un risultato strepitoso, emblematico di un lavoro certosino e capillare sul territorio". Lo riferisce l'europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno. "Numeri enormi, raggiunti nonostante Manfredi dovesse competere, oltre che col centrodestra, con avversari ostici come Bassolino e Clemente. Considerando da dove si partiva, il dato di Napoli mi sembra il più significativo. Eccellente la solida conferma di Sala a Milano, mentre a Roma emerge un risultato incoraggiante per Gualtieri in vista del ballottaggio. A Torino Lo Russo registra numeri sicuramente superiori a tutte le più rosee aspettative", ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott (Adnkronos) - "Le proiezioni indicano unaper idel. Bologna segna un trionfo addirittura al primo turno, come anche a Napoli dove si raggiunge un risultato strepitoso, emblematico di un lavoro certosino e capillare sul territorio". Lo riferisce l'europarlamentare del Partito Democratico Pina. "Numeri enormi, raggiunti nonostante Manfredi dovesse competere, oltre che col centrodestra, con avversari ostici come Bassolino e Clemente. Considerando da dove si partiva, il dato di Napoli mi sembra il più significativo. Eccellente la solida conferma di Sala a Milano, mentre a Roma emerge un risultato incoraggiante per Gualtieri in vista del ballottaggio. A Torino Lo Russo registra numeri sicuramente superiori a tutte le più rosee aspettative", ...

