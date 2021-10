Roma | corto circuito o fuoco nella baracche la causa del rogo del Ponte di Ferro

Advertising

Tg3web : Paura a Roma, nella notte brucia il Ponte di Ferro, nel quartiere Ostiense. Crollata una parte della struttura. Un… - WDuine : RT @Tg3web: Paura a Roma, nella notte brucia il Ponte di Ferro, nel quartiere Ostiense. Crollata una parte della struttura. Un rogo acciden… - Tijgernest : RT @Tg3web: Paura a Roma, nella notte brucia il Ponte di Ferro, nel quartiere Ostiense. Crollata una parte della struttura. Un rogo acciden… - tg2rai : Devastato da un rogo a Roma un ponte costruito nell'800. Fiamme partite forse da baracche sulla banchina o da un co… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Paura a Roma, nella notte brucia il Ponte di Ferro, nel quartiere Ostiense. Crollata una parte della struttura. Un rogo acciden… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma corto

TG La7

Rischia di riaprire tra mesi il Ponte dell'Industria. Alcune parti esterne sono crollate nel Tevere anche se la struttura comunque è rimasta in piedi. Inevitabili ripercussioni sulla viabilitàIl Popolo della libertà può rinascere? 'Sì, perché no', tagliaBerlusconi che precisa: 'il ... La prossima settimana, come annunciato da lui stesso, potrebbe tornare a, nell'ex Villa ...03 ottobre 2021Dopo il ko in Europa League con lo Spartak Mosca il Napoli rialza la testa e va a vincere 2-1 in rimonta contro la Fiorentina sul difficile campo del Franchi. Viola ...Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Green pass digitale subito e tessera elettorale ancora cartacea? Forme semplificate per la democrazia diretta dei ...