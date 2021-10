Moto3, Mondiale 2021: la classifica piloti aggiornata (Di domenica 3 ottobre 2021) La classifica piloti del Mondiale 2021 di Moto3 aggiornata. Il campionato prende il via con le prime due tappe in Qatar, nell’anno che dovrebbe sancire il ritorno, almeno parziale, alla normalità dopo il lungo stop della scorsa primavera per l’emergenza coronavirus. Il campionato si concluderà a novembre a Valencia. LA classifica Acosta 218 Foggia 188 Garcia 168 Fenati 138 Masia 135 Binder 123 Antonelli 119 Guevara 101 Sasaki 96 Migno 90 Oncu 84 McPhee 72 Alcoba 70 Suzuki 69 Toba 64 Rodrigo 60 Salac 46 Yamanaka 42 Nepa 42 Artigas 32 Rossi 29 Dupasquier 24* Fernandez 20 Tatay 20 Kunii 15 Kofler 10 Bartolini 7 Azman 3 Izdihar 3 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) Ladeldi. Il campionato prende il via con le prime due tappe in Qatar, nell’anno che dovrebbe sancire il ritorno, almeno parziale, alla normalità dopo il lungo stop della scorsa primavera per l’emergenza coronavirus. Il campionato si concluderà a novembre a Valencia. LAAcosta 218 Foggia 188 Garcia 168 Fenati 138 Masia 135 Binder 123 Antonelli 119 Guevara 101 Sasaki 96 Migno 90 Oncu 84 McPhee 72 Alcoba 70 Suzuki 69 Toba 64 Rodrigo 60 Salac 46 Yamanaka 42 Nepa 42 Artigas 32 Rossi 29 Dupasquier 24* Fernandez 20 Tatay 20 Kunii 15 Kofler 10 Bartolini 7 Azman 3 Izdihar 3 SportFace.

