Carrà e Frizzi | Magalli racconta retroscena sui colleghi scomparsi

Su Raffaella Carrà e Fabrizio Frizzi l'amico Giancarlo Magalli svela alcuni fatti, ospite a Verissimo: chi sapeva della malattia Giancarlo Magalli nella sua lunga carriera di conduttore ne ha conosciuti di colleghi. Con alcuni è stato amico e oggi può raccontare alcune vicende di chi non c'è più come Raffaella Carrà e Fabrizio Frizzi, due giganti della televisione italiana. Con la Carrà, scomparsa lo scorso luglio, aveva un rapporto personale e professionale. A Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, ha raccontato che alla regina della televisione aveva prima fittato una casa per poi vendergliela. Della sua malattia non sapeva nulla perché l'unico che ...

Ultime Notizie dalla rete : Carrà Frizzi Parla Magalli: i retroscena mai svelati sulle morti di Frizzi e Raffaella Carrà Giancarlo Magalli , ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato dei retroscena inediti riguardanti le morti di due suoi colleghi amatissimi, Raffaella Carrà e Fabrizio Frizzi . Il conduttore romano, a proposito della compianta showgirl, ha spiegato che per anni le ha affittato casa per poi vendergliela. Un rapporto professionale e umano intenso ...

Giancarlo Magalli 'Affittavo casa a Raffaella Carrà'/ 'Conquisto tante donne perché?' Il ricordo di Raffaella Carrà? 'È stata una mia inquilina, le affittavo casa, poi gliel'ho venduta. ... Un dolore simile a quello provato per Fabrizio Frizzi: 'Siamo rimasti tutti colpiti da quanto ...

Giancarlo Magalli, ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato dei retroscena inediti riguardanti le morti di due suoi colleghi amatissimi, Raffaella Carrà e Fabrizio Frizzi. Il conduttore romano, a proposito della compianta showgirl, ha spiegato che per anni le ha affittato casa per poi vendergliela. Un rapporto professionale e umano intenso. Il ricordo di Raffaella Carrà: 'È stata una mia inquilina, le affittavo casa, poi gliel'ho venduta.' Un dolore simile a quello provato per Fabrizio Frizzi: 'Siamo rimasti tutti colpiti da quanto ...'