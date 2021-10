Vaccini fantasma per ottenere il Green pass, si indaga nel Salernitano (Di venerdì 1 ottobre 2021) commenta Vaccinati, ma solo sulla carta . Succede a Scafati , provincia di Salerno. Sarebbero almeno una quindicina i nominativi che risultano regolarmente inseriti nell'elenco dei soggetti vaccinati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 ottobre 2021) commenta Vaccinati, ma solo sulla carta . Succede a Scafati , provincia di Salerno. Sarebbero almeno una quindicina i nominativi che risultano regolarmente inseriti nell'elenco dei soggetti vaccinati ...

Advertising

Lorelei07224785 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini fantasma per ottenere il Green pass, si indaga nel Salernitano - neifatti : Vaccini “fantasma” per ottenere il Green pass - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vaccini fantasma per ottenere il Green pass, si indaga nel Salernitano - MediasetTgcom24 : Vaccini fantasma per ottenere il Green pass, si indaga nel Salernitano - zazoomblog : Vaccini Covid somministrazioni fantasma per ottenere il green pass: choc a Scafati - #Vaccini #Covid… -