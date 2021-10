Troppi problemi iOS 15 ed il download dell’aggiornamento va a rilento (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sono segnalati Troppi problemi iOS 15, evidentemente, al punto che in questi giorni è stato registrato un numero di dispositivi dotati di aggiornamento al di sotto delle aspettative. Secondo alcune statistiche trapelate in rete in queste ore, infatti, pare che stiamo varcando solo ora la soglia del 20%, con ritmi decisamente più lenti rispetto a quanto avevamo riscontrato un anno fa con iOS 14. Ecco perché bisogna capire cosa stia succedendo in casa Apple, in attesa di ulteriori patch correttive per i device coinvolti. Quali sono i problemi iOS 15 che stanno limitando l’aggiornamento Tra i problemi iOS 15 ne abbiamo alcuni specifici, come quello citato nella giornata di ieri a proposito dell’app Messaggi e delle foto cancellate. Altre anomalie, invece, sono maggiormente diffuse ed evidentemente note alla stessa ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sono segnalatiiOS 15, evidentemente, al punto che in questi giorni è stato registrato un numero di dispositivi dotati di aggiornamento al di sotto delle aspettative. Secondo alcune statistiche trapelate in rete in queste ore, infatti, pare che stiamo varcando solo ora la soglia del 20%, con ritmi decisamente più lenti rispetto a quanto avevamo riscontrato un anno fa con iOS 14. Ecco perché bisogna capire cosa stia succedendo in casa Apple, in attesa di ulteriori patch correttive per i device coinvolti. Quali sono iiOS 15 che stanno limitando l’aggiornamento Tra iiOS 15 ne abbiamo alcuni specifici, come quello citato nella giornata di ieri a proposito dell’app Messaggi e delle foto cancellate. Altre anomalie, invece, sono maggiormente diffuse ed evidentemente note alla stessa ...

