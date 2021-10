Traffico e spaccio a gestione familiare | 7 ordinanze nel Catanese

(Di venerdì 1 ottobre 2021) commenta I carabinieri di Acireale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere,di ...

I Carabinieri della Compagnia di Acireale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere,di sostanze stupefacenti. L'indagine, denominata 'Demolition', ha fatto luce su un sodalizio criminale, principalmente fondato da un nucleo familiare, che, partendo da una base ...commenta I carabinieri di Acireale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere,di sostanze stupefacenti. Il gruppo criminale, costituito principalmente da un unico nucleo familiare, partendo da una base logistica in un bar di Aci Bonaccorsi aveva interessi di ...CATANIA - I carabinieri della Compagnia di Acireale, supportati dai reparti specializzati dell’Arma (Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento ...I Carabinieri della Compagnia di Acireale, supportati dai reparti specializzati dell’Arma (Compagnia di Intervento Operativo del XII° Reggimento “Sicilia”, Nucleo Elicotteri e Nucleo Cinofili), hanno ...