Messina Denaro, perquisizioni in Sicilia per scovare il boss (Di venerdì 1 ottobre 2021) Decine di perquisizioni a Castelvetrano, Campobello di Mazara, Santa Ninfa, Partanna, Mazara del Vallo, Santa Margherita Belice e Roccamena. L'obiettivo è scovare il nascondiglio del boss numero uno di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, latitante dal 1993, come riporta SkyTg24. Le nuove indagini per scovare il nascondiglio di Messina Denaro La Polizia sta cercando di individuare il nascondiglio del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, latitante dal 1993. Da anni non si hanno più segnalazioni di avvistamenti di Messina Denaro, condannato per le stragi di Falcone e Borsellino, per le bombe di Firenze, Roma e Milano. Alcuni investigatori ritengono che non ...

