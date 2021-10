Damiano Carrara apre a Lucca il primo «Atelier di Pasticceria» (Di venerdì 1 ottobre 2021) Quando le porte si aprono e la luce balugina sul marmo bianco, l’occhio si perde: nell’oro, nel vetro, nei piccoli dolci custoditi come gioielli dietro banchi immacolati. Il tempo di abbracciare con lo sguardo lo spazio che Damiano Carrara ha ribattezzato «Atelier» e ci si ritrova a constatare quanto poco tutto questo somigli ad una pasticceria tradizionale. Il locale, il primo che lo chef abbia mai aperto in Italia, pare, piuttosto, una boutique di lusso: di quelle davanti alle cui vetrine è dato solo sognare. Un gigantesco logo dorato, l’intreccio di una «D» e di una «C», campeggia sulla facciata principale dell’Atelier, mentre altri più piccoli tempestano scintillanti le vetrine. Il pavimento, bianco, è occupato al centro da un mobile per le esposizioni. Ma dietro il vetro non c’è quel che la mente penserebbe di poterci trovare. A Lucca, oltre il cancello nero di via Matteo Civitali 559, aperto al pubblico da sabato 2 ottobre, c’è l’universo di uno chef che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, territorio e ricerca. Atelier Damiano Carrara, la locationAtelier Damiano Carrara, la locationAtelier Damiano Carrara, la locationAtelier Damiano Carrara, la locationAtelier Damiano Carrara, la locationAtelier Damiano Carrara, la locationAtelier Damiano Carrara, la locationAtelier Damiano Carrara, la location Leggi su vanityfair (Di venerdì 1 ottobre 2021) Quando le porte si aprono e la luce balugina sul marmo bianco, l’occhio si perde: nell’oro, nel vetro, nei piccoli dolci custoditi come gioielli dietro banchi immacolati. Il tempo di abbracciare con lo sguardo lo spazio che Damiano Carrara ha ribattezzato «Atelier» e ci si ritrova a constatare quanto poco tutto questo somigli ad una pasticceria tradizionale. Il locale, il primo che lo chef abbia mai aperto in Italia, pare, piuttosto, una boutique di lusso: di quelle davanti alle cui vetrine è dato solo sognare. Un gigantesco logo dorato, l’intreccio di una «D» e di una «C», campeggia sulla facciata principale dell’Atelier, mentre altri più piccoli tempestano scintillanti le vetrine. Il pavimento, bianco, è occupato al centro da un mobile per le esposizioni. Ma dietro il vetro non c’è quel che la mente penserebbe di poterci trovare. A Lucca, oltre il cancello nero di via Matteo Civitali 559, aperto al pubblico da sabato 2 ottobre, c’è l’universo di uno chef che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, territorio e ricerca. Atelier Damiano Carrara, la locationAtelier Damiano Carrara, la locationAtelier Damiano Carrara, la locationAtelier Damiano Carrara, la locationAtelier Damiano Carrara, la locationAtelier Damiano Carrara, la locationAtelier Damiano Carrara, la locationAtelier Damiano Carrara, la location

