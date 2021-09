Ridley Scott | preparo Il Gladiatore 2

(Di giovedì 30 settembre 2021)83 anni e un mare di progetti. Dopo aver presentato alla Mostra del cinema di Venezia il kolossal medioevale The Last Duel con Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck e Jodie Comer e in ...

83 anni e un mare di progetti. Dopo aver presentato alla Mostra del cinema di Venezia il kolossal medioevale The Last Duel con Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck e Jodie Comer e in attesa di girare Napoleone con Joaquin Phoenix, Ridley Scott torna a parlare del sequel de Il Gladiatore, il colossal del 2000 con protagonista Russel Crowe nei panni di Massimo Decimo Meridio. House of Gucci è il nuovo lungometraggio diretto da Ridley Scott che parla dell'omicidio di Maurizio Gucci.