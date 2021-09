Mottarone, gli indagati incastrati da video e audio consegnati in Procura dall’ex-dipendente (Di giovedì 30 settembre 2021) I problemi alla cabina 3 della funivia del Mottarone erano presenti già nel 2019 e l’allora dipendente, Stefano Carlo Gandini che mise in guardia dal rischio di un incidente venne minacciato di licenziamento. Gandini ha raccontato alla Procura a Verbania, che indaga sul disastro, la sua esperienza lavorativa all’impianto, esperienza iniziata nel dicembre 2017 e terminata due anni dopo quando ha preferito licenziarsi dalla società che gestiva l’impianto funiviario del Mottarone. Al centro delle rivelazioni di Gandini i problemi al sistema frenante della cabina 3 poi precipitata e in cui hanno perso la vita 14 persone. In particolare, l’uomo racconta come il 28 maggio 2017 insieme al capo servizio Gabriele Tadini (agli arresti domiciliari dopo l’incidente) abbiano effettuato il controllo della cabina 3. “Lo stesso – si ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 settembre 2021) I problemi alla cabina 3 della funivia delerano presenti già nel 2019 e l’allora, Stefano Carlo Gandini che mise in guardia dal rischio di un incidente venne minacciato di licenziamento. Gandini ha raccontato allaa Verbania, che indaga sul disastro, la sua esperienza lavorativa all’impianto, esperienza iniziata nel dicembre 2017 e terminata due anni dopo quando ha preferito licenziarsi dalla società che gestiva l’impianto funiviario del. Al centro delle rivelazioni di Gandini i problemi al sistema frenante della cabina 3 poi precipitata e in cui hanno perso la vita 14 persone. In particolare, l’uomo racconta come il 28 maggio 2017 insieme al capo servizio Gabriele Tadini (agli arresti domiciliari dopo l’incidente) abbiano effettuato il controllo della cabina 3. “Lo stesso – si ...

Advertising

sonoViolet : #prenditori Il lavoratore che non vuole morire sul lavoro, e non vuole far morire gli utenti della Funivia del… - ScalezJunior : @marilovesgr33n @erTwitto @DonnaRoma71 Infatti, e per me, saremo anche bravi a costruirle, ma dopo Ponte Morandi, M… - Mastiff48 : I #VVFF di #Verbania utilizzano motoseghe speciali che tagliano al contrario per abbattere gli alberi circostanti l… - VPrivaci : Ma dove czz vivo??? Per rimuovere la cabina del Mottarone sarà necessario rimuovere 100 alberi!!! Ma non possono la… - Milli19751 : RT @emergenzavvf: Due giornate di addestramento sul Mottarone (VB) per gli elisoccorritori del reparto volo di Malpensa. Provate tecniche p… -