Milano, Draghi prova a rassicurare Greta: 'Bla bla bla serve a convincere su svolta green' (Di giovedì 30 settembre 2021) Il premier, contestato all'inizio del suo intervento, si impegna ad agire a partire dal G20 di Roma di fine ottobre. 'Transizione ecologica è una necessità, con un ritardo si rischia di pagare il ...

