L' Arco di Christo | trionfo sulla morte e metafora della pandemia

(Di giovedì 30 settembre 2021) C’era una gran folla all’Arc de Triomphe domenica 26 settembre, tutti con lo smartphone (e io tra loro) per fotografare e consegnare a Instagram e social vari, “l’impacchettamento” dell’Arc de Triomphe realizzato seguendo il progetto die Jeanne-Claude, la coppia di artisti che lo aveva ideato e che però non è riuscita a vederlo realizzato. Bisogna tenere conto del monumento per capire il senso dell’operazione. L’diè uno dei simboli iconici di Parigi, voluto da Napoleone nel 1806 ma finito da Luigi Filippo che lo volle dedicare alla memoria di tutti coloro che si erano battuti per fare grande la Francia, compresi i rivoluzionari e i repubblicani. Dal 1920 alla base arde una fiamma perenne che ricorda i caduti di tutte le guerre del 900. Per due settimane, fino a 3 ottobre, l’resterà avvolto ...