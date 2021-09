Iliad, dopo OPA il fondatore Xavier Niel detiene il 96%. Titolo sospeso (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Il fondatore di Iliad Xavier Niel ha superato, attraverso la sua holding HoldCo II, la soglia di possesso del 90% del capitale sociale e dei diritti di voto della società francese che opera nel campo delle telecomunicazioni (96,46% del capitale sociale). L’offerta pubblica di acquisto (OPA), annunciata a luglio, è finalizzata al delisting. Il raggiungimento di tale soglia permette l’avvio di una procedura di squeeze-out. Iliad sottolinea che “nei prossimi giorni sarà formulata la richiesta di avvio della procedura di squeeze-out“. Intanto, Borsa Italiana ha comunicato che le azioni Iliad e i relativi Certificates sono sospesi dalle negoziazioni a Milano, così come sul mercato di riferimento di Parigi. (Foto: © Cristian Storto / 123RF) Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Ildiha superato, attraverso la sua holding HoldCo II, la soglia di possesso del 90% del capitale sociale e dei diritti di voto della società francese che opera nel campo delle telecomunicazioni (96,46% del capitale sociale). L’offerta pubblica di acquisto (OPA), annunciata a luglio, è finalizzata al delisting. Il raggiungimento di tale soglia permette l’avvio di una procedura di squeeze-out.sottolinea che “nei prossimi giorni sarà formulata la richiesta di avvio della procedura di squeeze-out“. Intanto, Borsa Italiana ha comunicato che le azionie i relativi Certificates sono sospesi dalle negoziazioni a Milano, così come sul mercato di riferimento di Parigi. (Foto: © Cristian Storto / 123RF)

Ad10000follower : Iliad, dopo OPA il fondatore Xavier Niel detiene il 96%. Titolo sospeso - Stefigno : [E niente, 'sto 5G non si può provare] Sottoscrivere un cambio tariffa con iliad e scoprire dopo (qui Mea culpa) c… - ValelaV91 : #Vodafone che dopo tre anni di rottura, post relazione tormentatissima, ancora ci prova a tornare con me, ma non ca… - IliadItalia : @FilippoJimbo Ciao ?? Puoi unirti alla #Rivoluzioneiliad anche adesso: registrati su - Pressapochista_ : @androidworldit La questione rincari è il motivo per cui ora sono in Iliad. Avevo un contratto da 10 euro al mese c… -