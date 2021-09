Georgette Polizzi a 15 anni in ospedale distrutta dagli abusi della madre (Di giovedì 30 settembre 2021) Georgette Polizzi picchiata dalla mamma fin da piccolissima, il marito della madre ha abusato per anni di lei, lo racconta a Storie Italiane. A 15 anni è finita in ospedale per quegli abusi. Uscire da quell’inferno è stato difficile ma Georgette ce l’ha fatta. “Il problema più grande nasce dal fatto che quando sei bambina credi di meritarlo, di essere picchiata, le sigarette spente addosso… pensi che sia tutto normale” poi a scuola si chiedeva se le sue compagne a casa vivevano la se stessa vita. Quando è finita in ospedale era scappata, aveva il volto che nemmeno un pugile dopo un incontro, le costole rotte. Sua madre ha fatto delle cose terribili, ha permesso al marito di farle del male, oltre alle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 settembre 2021)picchiata dalla mamma fin da piccolissima, il maritoha abusato perdi lei, lo racconta a Storie Italiane. A 15è finita inper quegli. Uscire da quell’inferno è stato difficile mace l’ha fatta. “Il problema più grande nasce dal fatto che quando sei bambina credi di meritarlo, di essere picchiata, le sigarette spente addosso… pensi che sia tutto normale” poi a scuola si chiedeva se le sue compagne a casa vivevano la se stessa vita. Quando è finita inera scappata, aveva il volto che nemmeno un pugile dopo un incontro, le costole rotte. Suaha fatto delle cose terribili, ha permesso al marito di farle del male, oltre alle ...

Georgette Polizzi svela il sesso del nascituro: 'Ho la pelle d'oca' Svelato il sesso del nascituro di Georgette Polizzi. Georgette Polizzi ha svelato tramite un post su Instagram il sesso del nascituro sul proprio profilo ufficiale, con un video nel quale viene ripresa insieme a Davide Tressa con una tuta ...

Temptation Island: Georgette Polizzi racconta la sua gravidanza Georgette Polizzi, che solo pochi giorni fa ha annunciato di essere incinta, in queste ore ha raccontato ai suoi followers alcuni dettagli sulla sua ...

