Beautiful, anticipazioni 1 ottobre: Thomas porta a Steffy un dono pericoloso. Liam interroga Finn sulle sue intenzioni con l'ex moglie

Beautiful, anticipazioni 1 ottobre: eccoci ai prossimi spoiler. Cosa ci racconteranno?

Beautiful, anticipazioni 1 ottobre: Thomas si reca da Steffy con un orsacchiotto di pelouche da parte di Vinny, ma … Thomas fa visita a Steffy a casa sua e le porta in dono una scatola contenente un orsacchiotto da parte di Vinny. Il pelouche nasconde un tubetto di oppiacei che la dovrebbero aiutare con i dolori.

Liam affronta Finn su Steffy

Liam si reca da Finn, che sospetta provare qualcosa per Steffy. Il figlio di Bill si dice felice, se l'ex moglie si rifacesse ...

