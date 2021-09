Moto | Americhe; Dovizioso | ad Austin per crescere ancora

Advertising

motorboxcom : La #MotoGP torna ad #Austin a due anni dall'ultimo GP! Urge un ripassino di come si guida (e si frena) al #COTA Cir… - Gazzetta_it : MotoGP Austin: i punti chiave, le frenate e le caratteristiche del circuito - CrazyWheels1 : MotoGP GP Americhe 2021 orari - ilpodsport : #Moto GP Americhe, Quartararo alla prova Austin #ilpodsport - fmimolise : MotoGP 2021. GP delle Americhe ad Austin: sfida mondiale tra Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia: A quattro GP dal ter… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Americhe

ANSA Nuova Europa

L'ultima volta che si gareggiò qui era il 2019, ma ad aprile, poi l'appuntamento con il GP delleè saltato per la pandemia, per poi ricomparire ora, ma in una data autunnale."Ci sono ancora molte aree su cui devo lavorare, ma è stato bello poter svolgere il test di Misano per incrementare la conoscenza della. Non sono sicuro di cosa aspettarmi da questo fine settimana, perché dovrò vedere in che situazione si trova la pista e trovare dov'è il grip". Andrea Dovizioso si avvicina con fiducia alla sua ...Il pilota della Honda non si è sbilanciato riguardo alle sue possibilità di brillare come in passato sul tracciato texano, dove ha vinto sei volte in sette edizioni del GP. Le ultime gare lo hanno vis ...È il momento di conoscere i segreti del Circuit of the Americas! Scopriamo come si guida (e si frena!) al COTA di Austin grazie ai dati Brembo ...